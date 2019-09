Post razzisti, il prof Sartori sospeso sei mesi da scuola

di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Sei mesi che scadono il primo febbraio. Quel giorno Sebastiano Sartori , il professore finito nella bufera ad aprile per dei post razzisti pubblicati sulla propria pagina Facebook (ora chiusa), potrà tornare in un'aula di scuola. Era stato sospeso dall'insegnamento il primo agosto, dopo essersi messo in aspettativa già a fine aprile, quando in una lettera inviata alla preside del Barbarigo, Rachele Scandella, genitori e ragazzi sostenevano che «quello che Sartori esprime non è libertà di pensiero. Un insegnante non deve permettersi certe esternazioni su. Gli insulti alla Costituzione, al Papa e al presidente Mattarella sono lesivi dei valori educativi». Resta,