Venezia. I nodi da sciogliere per le scuole comunali: 4 milioni di cantieri pronti per l'estate

VENEZIA - Conclusa l'attività didattica dell'anno scolastico, per molti edifici sedi di istituti superiori sono in programma interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si svolgeranno nel corso dei mesi estivi sfruttando il periodo di vacanza e l'assenza di studenti e docenti nelle aule.

A Venezia, dove la maggior parte delle scuole superiori trovano sede in palazzi storici, sono in programma una decina di interventi per una spesa complessiva di oltre 4 milioni di euro.

FOSCARINI

Al liceo Foscarini si procederà con l'adeguamento della Certificazione Prevenzione Incendi per 500mila euro.

L'istituto, che conta circa 1.200 tra alunni e studenti, è la scuola più grande dell'intera area comunale. Le opere attualmente in corso prevedono la realizzazione di un impianto in grado di proteggere il complesso dai fulmini e un impianto audio per comunicare eventuali allarmi.

BENEDETTI TOMMASEO

Al liceo Tommaseo è in programma il completamento delle opere di adeguamento alla prevenzione incendi dello storico palazzo Martinengo. Con queste ultime opere si realizzerà la compartimentazione dello scalone principale, l'ampliamento dell'impianto di spegnimento automatico e la posa di nuove porte resistenti al fuoco nelle aule. Per quanto riguarda il Liceo Benedetti, si programma l'adeguamento dell'impianto Wi-fi nella sede dell'ex convento di Santa Giustina per un importo di circa 40mila euro.

MARCO POLO

Al liceo Artistico, nella sede dell'ex convento del Santo Spirito, sono previsti lavori per un milione al fine di adeguare alla normativa antincendio l'ex convento delle agostiniane e la nuova ala. Infine, sono in programma interventi di manutenzione delle coperture a palazzo Bollani, sede del liceo Marco Polo, per circa 50mila euro per riparazioni puntuali di infiltrazioni piovane anche sui tetti di altri palazzi storici, che si aggiungono ad altri interventi di manutenzione ordinaria diffusa per circa 180mila euro.

ISTITUTI SUPERIORI

All'Iis Fermi sono in programma, per l'adeguamento dello storico palazzo Zane Collalto, due cantieri: uno per le opere di prevenzione incendi e uno per la realizzazione di una nuova scala, per un totale di 900mila euro. Nella sede di San Polo saranno realizzate opere edili quali la compartimentazione della scala storica disegnata dal Longhena, la realizzazione di una nuova via di esodo mediante la demolizione di una parte di un alloggio interno alla scuola.

A Cannaregio, nella sede dell' Iis Algarotti, sede di palazzo Savorgnan, si andranno a completare i lavori di adeguamento sismico, per un importo complessivo di 1 milione e 400mila euro. All'Iis Vendramin Corner, sede di palazzo Ariani, si procederà invece con la manutenzione straordinaria e il restauro della scala gotica per 70mila euro.

«Questi interventi - spiega Maika Canton, consigliera metropolitana delegata all'edilizia scolastica - renderanno le scuole sicure e sempre più accoglienti».