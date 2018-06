I bambini non parlano ancora italiano ma comunicano tramite l'arte

MESTRE - La scuola d'infanzia "Cesare Battisti", una delle scuole con maggior presenza di bambini iscritti da famiglie di origine straniera, è costretta da tempo a cercare linguaggi che facciano comunicare piccoli alunni di lingue e culture diverse. E anche quest'anno ci è riuscita, grazie alla creatività messa in campo dalle maestre e per gli splendidi risultati dei piccoli artisti. Sono stati alcuni genitori a segnalare al Gazzettino il piccolo miracolo.

on materiali di riciclo e l'utilizzo di varie tecniche i bimbi si sono divertiti a creare delle vere e proprie opere d'arte sostenuti da maestre appassionate e volenterose. Il tema di quest'anno è stato "la vita in fattoria" con dipinti ed elaborati (galline in cartapesta, mandala con legumi e semi, composizioni a tema Arcimboldo, etc,....) costruiti completamente dai bambini ispirati anche da una gita in una fattoria vera e propria.



La scuola è tra le più multietniche del territorio e molti bimbi arrivano senza sapere una parola di italiano, ma grazie a lavori manuali e creativi riescono a relazionarsi con gli altri e con il mondo della scuola.

