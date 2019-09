Scontro frontale, si stacca una ruota l'auto vola, si cappotta: 2 feriti gravi

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTOGRUARO - Nello: gravi due anziani. L'incidente è avvenuto averso le 12.30 di oggi, 24 settembre. Due le auto coinvolte. Secondo una prima ricostruzione una coppia di anziani, a bordo di una Citroen C4, stava per andare verso. Giunti in prossimità di una curva, già teatro di altri incidenti, si è scontrata con unache proveniva dal senso opposto. Nel botto è volata via anche unadi una delle due autovetture, con la Citroen che si è capovolta su se stessa. Tempestivo l'intervento dei sanitari del Suem, partiti da Portogruaro, che hanno trasferito i due anziani all'ospedale della cittadina del Lemene. Le loro condizioni sono serie. Incolume il conducente della Alfa. I carabinieri della Radiomobile stanno ora indagando per stabilire cause e responsabilità.