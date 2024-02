RIVIERA DEL BRENTA - Pare non ci siano più dubbi: lo sciacallo dorato è tra noi. Nei giorni scorsi sono giunte al Nucleo Guardie volontarie della Lipu di Venezia, da parte di persone che bene conoscono il territorio e le specie animali selvatiche, alcune testimonianze circa la presenza di uno o più esemplari di sciacallo dorato lungo la Riviera del Brenta. Segnalazioni che vanno ad aggiungersi all'avvistamento avvenuto nel 2022 nel Bosco di Mestre, anche se al momento mancano ancora dei riscontri oggettivi effettuati con apparecchi fotografici e fototrappole. La Lipu ritiene, comunque, attendibili le testimonianze dei cittadini che hanno avvistato l'animale nell'area Centro/Sud della provincia di Venezia, unitamente alle tracce di predazione da parte di uno o più esemplari nei confronti delle nutrie, di cui è il naturale antagonista.

Lo sciacallo dorato è una specie proveniente dall'Eurasia che lentamente si è spostato ad Ovest entrando in Italia dalla Slovenia, in competizione con il lupo. E' più grande della volpe ma più piccolo del lupo, il suo peso si aggira attorno ai quindici chili ed è facilmente riconoscibile in quanto presenta una livrea snella ed un manto fulvo-rossiccio.

«Animale opportunista e molto adattabile spiega il coordinatore della Lipu Venezia, Gianpaolo Pamio - ha una dieta molto varia, dalle carogne di piccoli animali, alla frutta, agli insetti, nidiacei, uova, uccelli a terra, anfibi, rettili, roditori ecc. Come altri mammiferi presenti nel nostro territorio usa gli argini dei fiumi, canali ed invasi idrici per bypassare le numerose infrastrutture che frammentano il territorio e rendono di fatto impossibile muoversi se non attraversando i viadotti e ponti. Specie elusiva e diffidente cerca di rimanere lontano dall'uomo e dai centri abitati, vive in piccoli gruppi o coppie, frequentemente si presenta come individuo in dispersione e, quindi sottolinea Pamio - i casi segnalati potrebbero essere di questo carattere. Lo sciacallo dorato non è pericoloso per l'uomo, cui diffida e si mantiene a debita distanza, anche se il consiglio, così come per tutti gli animali selvatici, è di non fornire cibo e di non manifestare atteggiamenti confidenti".