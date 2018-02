di Marco Corazza

SAN STINO - E' stata riaperta l'A4 dopo il tremendo incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti. Nello schianto un uomo è rimasto incastrato nella cabina di guida. L'incidente si è verificato verso le 14.30 tra gli svincoli di, in direzione di Venezia. Sul posto si sono precipitati i sanitari delcon iprovenienti da. Nel tamponamento, accaduto un chilometro prima dello svincolo di Cessalto, si sono tamponati tre mezzi pesanti.Il camionista alla guida dell'ultimo Tir è rimasto incastrato nella cabina e solo l'intervento dei soccorritori ha permesso di liberarlo. Inevitabili le code che si sono immediatamente formate. Sul posto è intervenuta anche ladicon gli ausiliari del traffico di Autovie, mentre il Coa di Udine ha coordinato i soccorsi. L'autostrada è rimasta chiusa a Portogruaro, e sono stati interdetti gli svincoli di Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Attivato il by pass sulla A28 da Portogruaro fino a Conegliano e sulla A27 fino al Passante di Mestre. Subito si sono formate lunghe code che hanno superato i dieci chilometri. Sul posto è giunto anche l'elicottero del Suem. Solo poco prima delle 17 l'autostrada è stata riaperta