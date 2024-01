Cinto Caomaggiore. Sbanda con l'auto e vola dentro al negozio, frantumando la vetrina

CINTO CAOMAGGIORE (VENEZIA) - Sbanda con l'auto e vola dentro a un negozio. Spettacolare incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze per le persone coinvolte, questa mattina lunedì 22 gennaio a Cinto Caomaggiore.

Erano quasi le alle ore 9 circa quando B.M., trentanovenne del luogo, alla guida di una Ford ha sfondato la vetrata di un pubblico esercizio all’intersezione tra le via Roma e Persiana, nel centro del paese. Fortunatamente nello schianto nessuno è rimasto ferito, anche perché l’esercizio, a quell’ora, non era ancora aperto al pubblico. La dinamica e le cause del sinistro sono ora al vaglio della polizia locale portogruarese intervenuta per i i rilievi di rito.