Schianto in A4, l'auto vola in mezzo all'autostrada: traffico in tilt e code

SAN DONA' - CESSALTO - Tampona un furgone e l'auto vola in mezzo all'autostrada. Traffico in tilt sulla A4 nel solito tratto dell'autostrada, in direzione di Trieste, compreso tra gli svincoli di San Donà e Cessalto. Sul posto stanno arrivando i vigili del fuoco con i sanitari e la Polizia autostradale. Nel botto sarebbe rimasto coinvolto anche un Tir. Mobilitato l'elicottero del Suem, mentre quello dei vigili del fuoco sta già sorvolando la zona. Le code hanno già raggiunto il casello di Roncade.