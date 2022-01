Dogane, scarpe da calcio e false griffe sequestrate al Marco Polo: arrivano da Cina e Turchia

VENEZIA - Scarpe da calcio e altri articoli con false 'griffe' di moda sono stati scoperti e sequestrati dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Venezia presso l'aeroporto Marco Polo di Tessera, in collaborazione con la Guardia di Finanza, in due operazioni di controllo su spedizioni di corrieri aerei. Le due spedizioni provenivano dalla Cina e dalla Turchia; in tutto sono stati scoperti oltre 50 paia di scarpe da calcio e sportive, complete di scatole e sacchetti protettivi in stoffa; 153 cappelli; 60 cinture e uno zaino con la borsa in stoffa, un portafoglio con scatola e una borsa con sacchetto in stoffa non realizzati dai titolari dei brand o da licenziatari. La merce, che riportava i noti marchi, era destinata a cittadini residenti nel territorio italiano ed è stata posta sotto sequestro. Gli importatori sono stati denunciati per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Guardia di finanza, controlli a tappeto: 180mila prodotti... TREVISO Covid: sequestrate dalla finanza 4.300 mascherine con false griffe e...