SANTA MARIA DI SALA - È mancato all'improvviso per un attacco cardiaco lunedì mattina 24 luglio Angelo Saccon, 62 anni, storico e ultimo gestore della Trattoria da Collie di via Desman a Stigliano di Santa Maria di Sala, nipote di Pietro dal cui soprannome era stato poi chiamato il locale, aperto nel 1933.

A darne il triste annuncio sono state la moglie Lucia con i figli Chiara, Pietro e Benedetta, assieme alla mamma Elena e al fratello Renato. Un fulmine a ciel sereno che ha portato alla chiusura immediata della trattoria, che per il momento non riapre e chissà se riaprirà. Non sembra infatti esserci al momento nessuna progettualità futura fra i membri della famiglia.

GENEROSO

Conosciuto per la sua generosità, che si esprimeva nell'essere sempre disponibile per chiunque gli chiedesse qualunque cosa, anche solo qualcuno di passaggio in trattoria, tratto che aveva ereditato proprio dal nonno Pietro, capostipite del ramo "culinario". Ma non solo la cucina fra le capacità del nonno: aveva infatti costruito da sé il primo bancone in legno che gli avventori incontravano appena entrati. Ma l'amore per la cucina ha avuto il sopravvento: proverbiale la bontà del suo baccalà alla vicentina, che attirava molti lavoratori durante la settimana, ma anche famiglie nel weekend.

L'attività poi era passata al figlio Ennio, papà di Angelo e Renato, e infine ad Angelo, che è "nato e cresciuto lì dentro", come racconta la moglie Lucia. Fra i tanti aneddoti che hanno contraddistinto la sua esistenza, uno in particolare per ricordarlo: "Mamma Elena doveva stare attenta alle tovaglie da lavare, perché lui, ancora piccolissimo, si addormentava sul mucchio da portare in lavanderia e il rischio di portare via anche Angelo era sempre dietro l'angolo".

I FUNERALI

I funerali di Angelo Saccon si terranno domani, giovedì 27 luglio, alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Sala, mentre il rosario verrà recitato questa sera alle ore 19.