VENEZIA - È morto dopo aver accusato un malore mentre era in vacanza con la famiglia in Sicilia. Antonio Pezuol aveva 54 anni ed era il Responsabile Centro di Competenza Sistemi e Sicurezza ICT, Progettazione sistemi dedicati alla Smart City, Servizi IoT per la Città della società partecipata del Comune di Venezia, la Venis SpA. Il 54enne abitava in centro storico.

Addio Antonio

«La Città di Venezia si stringe attorno alla famiglia di Antonio Pezuol - si legge in una nota del Comune - Era una delle colonne portanti di Venis. Era entrato giovanissimo in azienda nel 1991, come operatore del mainframe, crescendo poi professionalmente, con l'evoluzione della tecnologia informatica, progettando il Data Center del Vega, seguendo lo sviluppo della fibra ottica, la rete wifi Venice Connected, fino alla Smart Control Room e svolgendo l'incarico di RUP per i progetti comunitari.

Sempre sul pezzo, tecnicamente preparato, i colleghi e quanti l'hanno conosciuto, ne hanno apprezzato la disponibilità e la competenza. Ai familiari il cordoglio, a nome della Città, del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, dell'Amministratore Unico di Venis Paolo Bettio e del Direttore della società Marco Bettini».