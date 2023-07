MESTRE - Se ne è andata a causa di una grave malattia Adriana Prato, 48 anni, operatrice socio sanitaria di Chirignago. La donna, madre di due figli, aveva lavorato a lungo per la Fondazione Venezia. Ultimamente, però, aveva vinto concorso ed era riuscita ad entrare in ospedale a Mestre, nel reparto di Geriatria all'ospedale dell'Angelo.

L'addio

«Era una donna stupenda - racconta una collega - una bravissima persona, nel suo lavoro sapeva mettere passione e empatia. Si preoccupava sempre dei pazienti e di come riuscire a farli sentire a loro agio il più possibile». «Lascia un vuoto enorme - commenta un'altra amica - era una donna forte, ricorderemo sempre i suoi sorrisi e l'amore che aveva per i suoi figli, ne parlava sempre».

Adriana lascia, oltre ai suoi ragazzi, la mamma e le sorelle. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella sala delle cerimonie della casa funeraria eterna di via Giustizia, per poi procedere verso il crematorio di Marghera.