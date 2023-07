CONCORDIA SAGITTARIA - Ha avuto solo il tempo di accostare il furgone, poi il malore non gli ha lasciato scampo: papà di tre ragazzi muore per infarto. A perdere la vita l'altro pomeriggio a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone, Massimiliano Pagnoni, 49 anni, da tutti conosciuto con il soprannome di Totti, romano trapiantato a Concordia Sagittaria.

MALORE FATALE

La tragedia si è consumata mentre Pagnoni stava guidando il furgone della ditta per cui lavora, la "Lav-in" nella zona industriale di Cavanella a Concordia. «All'improvviso lo abbiamo visto accostare - spiegano alcune persone di passaggio - Si era sentito male e per questo aveva fermato il mezzo a bordo strada». Immediatamente è scattata l'emergenza. La chiamata è arrivata al Nue, il Numero di unico di emergenza di Palmanova, da dove hanno attivato la macchina dei soccorsi. Nel frattempo dal vicino municipio di Sesto al Reghena un dipendente comunale ha preso il defibrillatore scaricandolo sul 49enne. Da Pordenone sono stati attivati i sanitari arrivati in ambulanza. Purtroppo ogni tentativo di salvare l'uomo non è servito. La salma è stata trasferita nell' obitorio dell'ospedale del capoluogo della Destra Tagliamento.

EX CALCIATORE

Una vita, quella di Massimiliano Pagnoni, spesa tra lavoro e famiglia. Originario di Roma, si era trasferito a Concordia per amore. Sposato con la concordiese Laura, era papà di tre ragazzi: Cristiano, Riccardo e Alessandra. «Era innamorato della famiglia - ricordano gli amici - I figli erano il suo orgoglio. Era una persona con il sorriso stampato sul volto, di compagnia. Ci mancherà davvero molto». «Siamo costernati e vicini al nostro calciatore Cristiano Pagnoni per l'improvvisa perdita del giovane papà - hanno ribadito dalla Asd Città di Caorle La Salute - Massimiliano era un uomo di grande spirito, presente, appassionato della famiglia e di calcio. Lo ricorderemo sempre con affetto. Ora pensiamo al nostro Cristiano che cercheremo di sostenere con la nostra vicinanza». Moltissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo sportivo. Diversi quelli arrivati anche dal Friuli dove "Totti" militava in alcune società calcistiche. «Con grande dispiacere abbiamo appreso della scomparsa improvvisa di Massimiliano, per noi amici "Totti" - il cordoglio della società di calcio friulana Asd PortOver - È stato in passato uno di noi. Era davvero una bella persona e gran giocatore. Appassionato di calcio era inevitabilmente tifosissimo della Roma. Siamo vicini a tutti i suoi cari a cui portiamo il nostro abbraccio».

Il funerale non è ancora stato fissato. La Procura di Pordenone ha infatti disposto l'autopsia che farà chiarezza sulla causa del decesso.