Frontale in prossimità della rotonda: tre auto distrutte Foto

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Incidente sulla rotatoria di viale Pordenone, a San Stino di Livenza: tre auto coinvolte in un frontale. L'incidente è accaduto questa mattina verso le 8 in prossimità del grande rondò di viale Pordenone. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per i rilievi e per regolare il traffico. Secondo la prima sommaria ricostruzione pare che uno dei tre conducenti abbia perso il controllo dell'auto finendo contro un'altra autovettura che proveniva nel senso opposto. Da lì è rimasta coinvolta anche una terza auto, finita in mezzo alla strada. Immediata la richiesta di aiuto che è arrivata al 115. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sanitari e il soccorso stradale Vaccaro. Fortunatamente nessuno dei conducenti è in gravi condizioni anche se le auto sono distrutte.