Schianto fra tre auto: quattro persone ferite, una è grave

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Incidente alle 16 all’incrocio tra via Pese e Caorle, a San Stino di Livenza. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto: quattro feriti, dei quali uno in gravi condizioni.I pompieri di Portogruaro hanno messo in sicurezza i mezzi ed, il ferito è stato stabilizzato dal personale del suem 118 e trasferito in ospedale in eliambulanza. Ferite in maniera più leggera anche altre tre persone, trasferite in ambulanza in pronto soccorso.La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.