San Michele al Tagliamento. Paura alla partita di calcio, tifa il figlio in tribuna poi il malore improvviso: gli spettatori lanciano l'allarme

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Colto da malore mentre assiste alla partita del figlio, 67enne viene salvato dal personale della società sportiva del Bibione. Si trova ricoverato in ospedale a Latisana un uomo di 67 anni di Palazzolo che ieri pomeriggio era a Bibione per assistere alla partita in cui stava giocando il figlio.

All'improvviso l'uomo è stato colto da malore. L'allarme lanciato dagli spettatori ha subito fatto scattare l'emergenza. Il personale dell'Asd Bibione calcio ha immediatamente chiamato il 118.

IL MALORE

La chiamata è stata captata dal Nue di Palmanova che ha allertato i sanitari del Pronto soccorso di Latisana. Nel frattempo gli addetti della società sportiva hanno attivato il defibrillatore in uso allo stadio di via Timavo. Grazie alla preparazione gli addetti, che sono sempre rimasti al telefono con l'operatore del servizio di emergenza, sono riusciti a far ripartire il cuore dell'uomo. Una manovra che ha permesso di salvare la vita al 67enne. Poco dopo sono arrivati i sanitari di Latisana che hanno trasferito in codice rosso il paziente in ospedale. Sottoposto alla diagnostica sono emerse le problematiche cardiache. Per questo è stato trattenuto nell'ospedale di Latisana nel reparto di Terapia intensiva dove il personale si è riservato la prognosi. In serata l'uomo ha anche ripreso conoscenza e a respirare autonomamente.

Deve la vita all'operatore sanitario che era al telefono e al personale della società sportiva. «È fondamentale seguire le indicazioni telefoniche degli infermieri della centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria nei casi di rianimazione cardiopolmonare - hanno spiegato gli addetti del 118 - quindi in situazioni di emergenza il tempo è fondamentale per salvare la vita di una persona. Anche chi non ha nozioni mediche o di primo soccorso, seguendo le indicazioni dell'infermiere al telefono può eseguire le manovre salvavita in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso».