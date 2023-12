LIDO (VENEZIA) - Era a cena a casa di amici, insieme stavano progettando cosa fare per il veglione dell'ultimo dell'anno. In pochi attimi, una serata apparentemente spensierata agli Alberoni si è trasformata in tragedia. Mario Tedesco, storico socio dell'agenzia di viaggi "Nuova Fantasy Tours" in via Lepanto 7, chiusa e mai più riaperta negli anni della pandemia da Covid-19, si è accasciato al suolo ed è morto. Stroncato da un infarto fulminante che non gli ha lasciato alcuno scampo. Alla cena erano presenti anche alcuni amici professionisti nel campo della sanità e del primo soccorso, che hanno immediatamente tentato la rianimazione in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Mario Tedesco aveva 66 anni.

ORGANIZZATORE DI EVENTI

Prima di aprire, in società, l'agenzia di viaggi al Lido si era dedicato a diversi mestieri: prima come casellante in autostrada, poi aprendo una società dedicata all'organizzazione degli eventi. E quando si è trovato davanti alla scelta non facile di chiudere anzitempo l'agenzia a causa del crollo del turismo e dei viaggi durante la pandemia, come suo stile, non si è perso d'animo, e si è "reinventato" manutentore del residence Alberoni e custode della piscina del complesso immobiliare, ottenendo tutte le abilitazioni professionali per svolgere al meglio l'incarico. Al raggiungimento della pensione gli mancava circa un anno e per questo non ha esitato a mettersi in gioco un'altra volta.

APPASSIONATO DI SPORT

Era un grande appassionato di attività subacquea e immersioni, oltre che di rugby, mettendo al servizio del Gruppo Bevanda Malamocco tutta la sua esperienza e conoscenza per organizzare le trasferte al seguito della Nazionale Italiana nel Sei Nazioni.

IL RICORDO

«Conoscevo Mario da circa trent'anni - racconta il macellaio di Città Giardino, Marco Malvestio - ero molto legato a lui, nonché suo testimone di nozze. Era una persona generosa, sempre disponibile, te lo dimostrava in moltissimi modi. Questo di lui resterà come ricordo per sempre. Insieme abbiamo fatto tanti viaggi animati dalla passione per le escursioni subacquee. Abbiamo girato il mondo».

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato cordoglio e incredulità in tutta l'isola. Anche il Gruppo Bevanda Malamocco, con il vicepresidente vicario Cristiano Capponi, lo ha ricordato e ringraziato per l'impegno. Così come tanti amici e colleghi. Tedesco lascia la moglie Rossella. I funerali saranno celebrati giovedì alle 11 nella chiesa di Sant'Ignazio a Ca' Bianca al Lido.