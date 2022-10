SAN DONA' - «Accorrete, c'è una ragazza che si vuole buttare dal ponte». È questo il grido d'allarme che il comando di Polizia Locale si è sentito rivolgere da alcuni passanti che, nel recarsi alla Fiera del Rosario, si sono accorti dello strano atteggiamento di una ragazzina: si trovava immobile quasi alla metà del Ponte della Vittoria, con lo sguardo rivolto verso il fiume Piave e piangeva. Il timore è che si stesse per consumare una tragedia e così hanno dato l'allarme. Quando gli agenti del locale comando sono giunti sul posto hanno trovato la ragazzina. Non era evidente che volesse effettivamente concretizzare un gesto estremo; di certo le sue condizioni erano quelle di una persona in difficoltà, che piangeva, come chi ha dentro un grande dolore. I vigili l'hanno fermata, sono rimasti un po' con lei a parlare, per cercare di rasserenarla.

Quindi hanno allertato i genitori, che l'hanno raggiunta sul posto e poi riportata a casa. Pare che la giovane donna stia attraversando un particolare momento personale. Una difficoltà che l'avrebbe segnata particolarmente e dalla quale sta cercando di riprendersi per guardare fiduciosa e con il sorriso, alla vita.