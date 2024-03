Passeggero tenta il suicidio sul Boeing 777 verso Londra chiudendosi in bagno. Il volo costretto all'atterraggio d'emergenza

È rimasto nei bagni dell'aereo decisamente troppo a lungo l'uomo che ha tentato il suicidio venerdì scorso durante il volo EVA Air Bangkok-Londra. I membri dell'equipaggio, secondo quanto riporta Air Live, notando l'assenza prolungata del passeggero dal proprio posto sono intervenuti tempestivamente, salvandogli la vita. Necessario un atterraggio d'emergenza.

L'atterraggio di emergenza

L'aereo, un Boeing 777-300 ER proveniente dalla Thailandia, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza proprio mentre stava per iniziare la discesa sull'aeroporto Heathrow di Londra. I piloti hanno richiesto l'atterraggio prioritario, nonostante l'uomo sia stato subito soccorso dagli assistenti di volo e dal medico di bordo. Una volta a terra, l'aspirante suicida è stato trasportato d'urgenza in ospedale per ulteriori cure e accertamenti.