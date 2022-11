SAN DONÀ - Ha vissuto con il sorriso, con la sua innata ironia e con una grande forza d'animo. Fino alla fine dei suoi giorni. Da ieri, giorno in cui è stato celebrato il funerale, quel sorriso rimarrà nei ricordi di quanti l'hanno conosciuta e le hanno voluto bene; e quella forza sarà di esempio per tutti, a cominciare dai figli, Elia, Giorgia e Laura, che l'hanno potuta salutare per l'ultima volta durante la celebrazione nella chiesa Parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore. La città piange la scomparsa di una giovane mamma, Marilisa Dalla Bona. Aveva 51 anni ed è stata portata via da una grave malattia che l'aveva colpita qualche anno fa. Sempre molto attiva, per la famiglia come per gli altri, Marilisa svolgeva lavori saltuari fino a quando, ormai qualche anno fa, ha scoperto di essere malata.

Da qual momento ha dovuto abbandonare le attività, dedicandosi alla famiglia e al percorso personale dal punto di vista medico. Fin da subito la donna ha affrontato con il sorriso e con quella ironia che l'aveva sempre contraddistinta, la malattia, non mancando di essere ugualmente generosa e disponibile con tutti. Un vero e proprio esempio, che è servito anche per dare coraggio a quanti le stavano accanto e le hanno voluto bene. Oltre ai tre figli, Marilisa lascia i genitori Natalina e Tarcisio, oltre ai fratelli Enrica, Gianluca, Patrizio e Cristian. Anche durante la cerimonia, celebrata ieri mattina alla San Giuseppe Lavoratore, è stato sottolineato il suo aspetto caratteriale, a quel suo sorriso e a quella sua forza che non l'hanno mai abbandonata. Una morte, quella di questa giovane mamma, che ha colpito la città, con tanta gente che si fermava, anche solo per qualche istante, davanti alle epigrafe, per rivolgerle un pensiero.