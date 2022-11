SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Le speranze sono finite, nonostante cure amorevoli e controlli quotidiani del personale medico. Valentina Boldrin, casalinga di 38 anni, originaria del veneziano, è deceduta. Ad inizio 2020 ha scoperto di avere un tumore. Valentina ha iniziato a lottare. Operazioni, terapie, speranze, momenti di angoscia. Sempre con l’adorato marito Fabio Visentini al fianco a sostenerla. Mercoledì la fine di una lunga agonia. «Valentina - ha ricordato il consorte - si è sempre presa cura della casa. Era casalinga, lo faceva con amore. Mi sentivo un principe al suo fianco. Ho vissuto un percorso di vita emozionante con lei e ora che tutto è finito sono disperato. L’ho vista ridere, l’ho vista con gli occhi pieni di gioia, poi da due anni a questa parte ho vissuto il suo dolore, il suo male che a poco a poco me l’ha portata via. Sarà difficile andare avanti. Negli ultimi tempi, quando ormai era costantemente sofferente, mi dava la forza, mi diceva che dovevo andare avanti e trovare le energie per ripartire. Anche fosse accaduto l’irreparabile».

Un amore intenso

Valentina e Fabio si erano sposati dodici anni fa. All’epoca lei aveva 26 anni, mentre il marito 34. «Valentina è nata e cresciuta a Campolongo Maggiore - ha proseguito nel suo racconto Fabio - dopo il matrimonio si è trasferita a San Giorgio delle Pertiche e qui ci siamo costruiti il nostro presente e il nostro futuro. Purtroppo il destino me l’ha strappata troppo presto lasciandomi la morte nel cuore». L’ultimo saluto a Valentina è fissato per oggi alle 15 nella parrocchia di San Giorgio delle Pertiche. Oltre al marito Fabio, stretti nel dolore, presenzieranno il padre della scomparsa Mario, i fratelli Sonia e Fabio, il nipote Daniel e tutti coloro che in questa vita hanno avuto la fortuna di incontrarla e apprezzarne le qualità umane. Valentina e Fabio, che lavora alla Due Erre Tech di Camposampiero, non hanno avuto figli. «Le condizioni di salute di Valentina - ha precisato - non ci hanno consentito di pensare ad allargare la famiglia. Quando non ero impegnato con il lavoro, stavamo sempre assieme. Eravamo complici, abbiamo vissuto momenti che resteranno indelebili nel mio cuore. Ho pregato tanto sperando in un miracolo, che purtroppo non è arrivato. In questo momento così devastante per me - ha concluso - mi permetto di ringraziare mia moglie per tutto quello che mi ha insegnato nella sua breve, ma intensa vita». La famiglia Visentini è molto nota in paese e non solo. I parenti stretti di Fabio sono i titolari del megastore di abbigliamento “Parancola e Visentini” lungo la Statale del Santo, sempre a San Giorgio. In questi giorni, in segno di lutto, il negozio è chiuso e lo sarà fino a domani ad esequie avvenute.