San Donà. Addio Gianni, morto dopo essere stato travolto da una Smart: la conducente 30enne era positiva all'alcoltest

SAN DONA' - È morto l'anziano travolto la settimana scorsa da una Smart condotta da una trentenne risultata positiva all'alcoltest in via Eraclea. Gianni Battistella, 89 anni, ex bancario in pensione, ha cessato di vivere questa mattina dopo essere stato ricoverato in condizioni gravissime mercoledì scorso, giorno dell'incidente accaduto appena fuori dal centro di San Donà. La ragazza alla guida della Smart è risultata avere nel sangue una concentrazione di alcol superiore di 5 volte il limite consentito.