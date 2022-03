San Dona' di Piave. Incidente nel cuore della notte: auto contro furgone, la vettura si capovolge. Un ferito Foto

SAN DONA' DI PIAVE (VENEZIA) - Incidente alle tre di notte in via Martiri delle Foibe a San Donà di Piave: a scontrarsi un furgone e un'auto. La vettura è finita rovesciata e l'automobilista è rimasto ferito.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente, che è stato peso in cura dal personale sanitario del Suem e essere trasferito in ospedale con un codice di media gravità. Illeso il conducente del furgone.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso, dei vigili del fuoco, sono terminate dopo circa due ore con la rimozione dei mezzi da parte del soccorso stradale.