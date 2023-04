San Donà, lo fermano per un controllo in stazione: nella biancheria intima ha 36 dosi di eroina e 2 di cocaina. Arrestato 42enne

MESTRE - Lo fermano per un controllo in stazione: nella biancheria intima ha 36 dosi di eroina e 2 di cocaina. Arrestato 42enne. Il 6 aprile scorso nelle maglie dei controlli è finito un cittadino nigeriano, già noto alle forse dell'ordine.

Il 42enne è stato fermato all’arrivo alla stazione ferroviaria di San Donà di Piave dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia. Nella sua biancheria intima sono state trovate 36 dosi di eroina e 2 di cocaina, oltre a tre apparati cellulari dual-sim.

Gli approfondimenti investigativi sono proseguiti presso l'abitazione dell’uomo a Mestre, con l’ausilio dei carabinieri della Sezione Operativa del posto e con il supporto di unità cinofila del gruppo della Guardia di Finanza di Tessera. La perquisizione ha consentito di rinvenire altri tre grammi di hashish e altrettanti di marijuana oltre a un bilancino elettronico di precisione e 4.350 euro in banconote di vario taglio, occultate sotto il materasso.

L'uomo è stato arrestato con l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri così come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Venezia. In mattinata è stato condotto presso il Tribunale lagunare per il giudizio direttissimo al termine della quale è stato condannato a un anno di reclusione e alla multa di 4mila euro con pena sospesa.