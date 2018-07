Tornano i mitici anni 80 con Samantha Fox che arriva al Summer Festival

di Valentina Russo

«In quel film entrato ormai nella storia,, c'è una frase che ripeto nei miei spettacoli: "Chi rinuncia ai propri sogni è costretto a morire". Rappresenta l'essenza di quegli anni meravigliosi, pieni di energia che furono gli Ottanta. Domani (mercoledì 18 luglio) balleremo e canteremo per rivivere in allegria quei ricordi». Il direttore artistico di Radio Companypresenta così la grande festa per il 12. Mirano Summer Festival. La rassegna musicale promossa dall'Associazione Volare del patron Paolo Favaretto per il terzo anno consecutivo, infatti, lascerà il palcoscenico allestito negli impianti sportivi di Mirano (Venezia) dove il Festival è di casa in questi giorni e dove rimarrà fino a venerdì 27 luglio allo spettacolo targato 80 Festival e alla sua ospite d'eccezioneUn pizzico di nostalgia e tanta voglia di imparare dal passato. Ecco come Mauro Tonello, colui al quale è affidata la conduzione della parentesi amarcord che si aprirà domani sera, racconta la storia di un format ormai maggiorenne. «Le pellicole cult, le atmosfere, i passi di musica dance nei locali, i ritornelli e le impronte lasciate nella discografia, l'aria che si respirava: quel decennio commenta Mauro Tonello è un condensato di allegria e positività. Ho creato questo format 18 anni fa per riportare alla mente i protagonisti italiani e internazionali più importanti tra quelli che avevano caratterizzato la scena musicale degli anni Ottanta così da far ballare la gente di tutta Italia al ritmo delle loro hit insieme a Radio Company. È stato subito un successo. La voglia di rivedere e riascoltare quegli artisti c'era allora e c'è ancora oggi. Tra chi era giovane in quel periodo, che riassapora così le emozioni di un tempo, ancora vive. Ma anche tra i giovani di oggi, che provano molto interesse per quella musica anche se non l'hanno vissuta in prima persona. E che da quel decennio dovrebbero andare a scuola di fiducia: il ricordo più bello che conservo è infatti la tanta voglia di fare e di coltivare sogni, che all'epoca si credevano tutti realizzabili. Erano gli anni in cui sembrava che si potesse fare tutto. In occasioni come queste dico sempre ai ragazzi che devono ispirarsi a quello spirito, a quella voglia di fare, a quella tenacia, necessari per non mollare mai e credere nei propri sogni, comunque e fino in fondo».DANCE & ALLEGRIADomani il compito di accompagnare il pubblico indietro nel tempo sarà affidato a Harry Morry alla consolle, ai più grandi successi italiani e internazionali degli anni Ottanta e alla voce della cantante, attrice ed ex modella britannica: un viaggio sulle note di singoli di grande popolarità come Touch Me (I Want Your Body) del 1986 e Nothing's Gonna Stop Me Now del 1987. «Icona pop della musica dance degli anni Ottanta, Samantha Fox è già stata nostra ospite ricorda Mauro Tonello e al Mirano Summer Festival regalerà l'unica data italiana del suo tour. Quella dell'anno scorso a Mirano è stata una serata indimenticabile. Speriamo di ripetere anche quest'anno». Non solo glorie del passato, però. Il Mirano Summer Festival domani farà spazio anche alle nuove leve. Prima dell'evento 80 Festival andrà in scena infatti la terza puntata del Coorsal Music Summer Contest, al termine della quale si conosceranno i nomi dei solisti e delle band che si contenderanno il primato nella Finalissima di mercoledì 25 luglio.