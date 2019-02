«Salvini appeso»: minacce sul muretto della stazione ferroviaria

MARCON - Una scritta «Salvini appeso» è comparsa su alcuni muri nella stazione ferroviaria di Gaggio, frazione del Comune di Marcon, nella cintura urbana di Mestre. Lo rende noto il deputato leghista Alex Bazzaro. «Purtroppo - commenta Bazzaro - si tratta di squallide minacce probabilmente ad opera di quattro attivisti fuori dal tempo e oramai anche poco originali. Frasi che dimostrano la solita gratuita intolleranza di chi sa manifestare le proprie convinzioni solo con una bomboletta spray in mano. Vorrei far presente a questi soggetti che la politica è ben altra cosa, qualsiasi "colore" essa abbia. Chiedo cortesemente all'amministrazione comunale di fare coprire al più presto questo "capolavoro" e alle forze dell'ordine di adoperarsi per individuare, e non lasciare impuniti, questi vandali che sempre più spesso attaccano con scritte intimidatorie chi non la pensa come loro», conclude.

