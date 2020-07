Ruota si stacca dall'auto e piomba sul parabrezza: famiglia veneziana miracolata

Auto investita dalla ruota: la dinamica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIRIGNAGO - Auto investita da una ruota: famiglia veneziana di Chirignago rischia grosso, nella vettura c'erano anche i due figli di 13 e 5 anni. L'incidente è avvenuto domenica 12 liglio 2020, il gruppo stava tornando dalle vacanze in Toscana, all'Isola d'Elba.Cerchione e copertone, staccatasi da un’altra vettura in corsa si sono abbattuti come una bomba sul parabrezza. Il padre era alla guida, madre e due figli di 13 e 5 anni, il ragazzino seduto sul sedile anteriore e la bambina su quello posteriore accanto alla mamma. La loro auto, poco prima delle 19, percorreva la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa Livorno in direzione Venezia: si trovavano a circa quattro chilometri dall’uscita di Scandicci. «All’improvviso - racconta la signora, che ha 45 anni - dalla corsia opposta, quindi dalla direttrice di marcia contraria, è schizzata verso di noi una ruota”: a perderla un’altra macchina, una Renault Scénic condotta da una quarantaduenne di Alghero con due ragazzine a bordo».«Il mio compagno ha fatto l’impossibile per evitarla ma a quell’ora il traffico era molto intenso, eravamo circondati da auto, i margini di manovra erano scarsi e: una bomba” prosegue la quarantacinquenne, ferendo con le schegge piovute nell’abitacolo gli occupanti seduti davanti, ma che fortunatamente regge, finisce addosso di striscio a un’altra vettura e sfiora una moto: poteva essere una strage. Il conducente della Peugeot, quarantenne, con molto sangue freddo, riesce a mantenere il controllo del suo Suv, che provvidenzialmente è “ben piantato”, e a fermarsi: per puro miracolo non si innescano tamponamenti. Ed è una fortuna che, anche nella corsia opposta, la Scenic rimasta senza una ruota non si rovesci: la guidatrice arresta a sua volta la marcia senza conseguenze.Scatta l’allarme e arrivano i soccorsi. I veneziani, smaltito il grande spavento e anche se tutti ammaccati per il colpo, avendo una bambina piccola, l’unica dei quattro a essere rimasta completamente illesa, dopo i rilievi della Stradale decidono di rientrare: noleggiano un’altra macchina (la loro, ovviamente, è inservibile, è rimasta in Toscana) e alle 4 di notte di lunedì raggiungono finalmente la loro abitazione. Aper prognosi nell’ordine di una settimana-dieci giorni: dovranno portare il collare e assumere antidolorifici. E saranno pienamente risarciti, sia per i danni fisici sia per quelli materiali, particolarmente ingenti, al loro mezzo: per essere assistiti, attraverso il responsabile delle sede di Treviso, Diego Tiso, i quattro veneziani si sono affidati a Studio3A-Valore S.p.A.