Ruba bagaglio con 20.000 yen dal treno in sosta: preso il "topo" dei treni. Capotreno pestato

VENEZIA - Gran daffare ieri per la Polizia Ferroviaria nelle stazioni di Venezia-Mestre e Venezia S. Lucia: sette denunciati in una sola giornata.



Nell’ambito dei controlli, gli agenti hanno denunciato:



1 una cittadina straniera, colpevole di aggressione nei confronti di un capotreno; poco prima, la donna aveva reagito con violenza alla richiesta di esibire il titolo di viaggio, di cui era, in realtà, sprovvista, e lo aveva colpito con forza al volto.

2-3 un italiano quarantenne ed uno straniero ventenne per rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale: a bordo di un convoglio in partenza, infatti, i due, privi di regolare biglietto, non hanno voluto regolarizzare la loro posizione, né declinare le proprie generalità al capotreno.

4 un albanese, con vari precedenti penali, responsabile di furto aggravato: è stato identificato come l’autore di una serie di furti di bagagli avvenuti, sempre con il medesimo modus operandi, a bordo di convogli in sosta nella stazione di Venezia-Mestre. L'uomo è stato rintracciato all’interno dello scalo e trovato in possesso di 20.000 yen, provento di un furto appena fatto ai danni di una turista giapponese.

La vittima, infatti, aveva appena sporto denuncia, negli uffici della Polizia Ferroviaria di Venezia S. Lucia, in merito al furto del proprio bagaglio, contenente esattamente la stessa somma di denaro, avvenuto a bordo di un treno Italo, in sosta nella stazione di Venezia-Mestre.

Il coordinamento info-investigativo tra i due uffici posto in essere dalla Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, e gli approfondimenti realizzati anche attraverso l’analisi dettagliata delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dello scalo, hanno permesso di riconoscere con assoluta certezza l'uomo come l’autore del reato e di denunciarlo all’Autorità Giudiziaria.



5 A Venezia gli operatori Polfer di Venezia S. Lucia hanno bloccato un trentenne austriaco, responsabile di furto nel bar della stazione



6-7 Denunciati anche due cittadini romeni, uno dei quali per violazione del Daspo urbano adottato nei suoi confronti, l'altro per aver contravvenuto al divieto di ritorno nel Comune di Venezia.