JESOLO - Violenti litigi, schiamazzi e problemi di sicurezza: il Comune usa il pugno duro. E’ stata notificata ieri mattina ai gestori del locale “Dolce Notte” di via Aquileia l’ordinanza del sindaco Christofer De Zotti che limita l’orario di apertura del locale. Con questo provvedimento, il primo della stagione, l’esercizio, generalmente aperto tutta la notte, al sabato dovrà chiudere a mezzanotte, mentre la riapertura potrà avvenire alle 8 del mattino successivo. Lo stesso orario di chiusura dovrà essere rispettato dal 12 al 15 agosto, mentre il provvedimento sarà in vigore fino al 3 settembre.

Il sopralluogo

Alla base dell’ordinanza ci sono una serie di segnalazioni inoltrate in Municipio, ma soprattutto un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia locale che hanno riscontato che il consumo delle brioche avveniva sul posto, mentre per la tipologia di locale il cliente dovrebbe limitarsi all’acquisto. La concentrazione di numerosi clienti avrebbe creato schiamazzi ma anche difficoltà alla viabilità con le auto parcheggiate su entrambi i lati di via Aquileia. Come non bastasse c’è l’episodio avvenuto alle 5 di domenica mattina, con la scazzottata tra due giovani il cui video ormai è diventato virale in tutti i telefonini del litorale.

Il sindaco

«Bisogna capire – commenta il sindaco Christofer De Zotti – che la gestione della sicurezza tocca tutti, anche i privati. È un concetto che ho ripetuto a inizio stagione ai gestori dei locali di piazza Mazzini, ma che vale per tutta la città. Per quanto ci riguarda l’attenzione continua a rimanere alta, valuteremo ogni segnalazione». I primo cittadino ha poi risposto ai capigruppo di opposizione, Valerio Zoggia e Renato Martin, che hanno chiesto al Comune di fare di più sul fronte sicurezza, con una maggiore attenzione in tutta la città. «Amministrare significa assumersi delle responsabilità – ribatte De Zotti - Il consigliere Zoggia dimentica che è stato sindaco per 10 anni e che forse, se siamo arrivati a questa situazione, una parte della responsabilità è anche sua. Questa Amministrazione ha avuto il coraggio di adottare i provvedimenti che lui non ha mai voluto prendere e che hanno portato risultati importanti e li stanno generando anche oggi, con l’assenza di fenomeni di violenza gravissima. Un altro fatto che denota un netto cambio di passo rispetto al passato e di cui beneficia l’intera città è la ricostruzione dei rapporti con Prefettura e Questura: avevo ereditato una situazione in cui i rapporti istituzionali erano interrotti e compromessi. Non credo invece di voler commentare le dichiarazioni di chi in campagna elettorale si è presentato il giorno prima del voto proponendo come soluzione ai problemi della sicurezza una t-shirt con scritto “tolleranza zero”».

Il vertice

Sulla questione sicurezza, e dopo il recente incontro in Municipio con il Prefetto, ad intervenire è anche la segreteria provinciale del sindacato di polizia Siulp: «Dalle rassicuranti dichiarazioni fatte in occasione del recente Cosp – si legge nella nota -, sembra che nella nostra provincia tutto funzioni a meraviglia, con reati in diminuzione, a seguito di interventi atti a contenere la commissione di reati. Rassicurazioni tali da fare ritenere quasi superflui gli esigui rinforzi estivi disposti dal Viminale. Dichiarazioni pubbliche che poco ci fanno sperare per il futuro della nostra provincia. Invochiamo un urgente tavolo di confronto con il nuovo Questore di Venezia, per comprendere il suo reale intendimento per migliorare il complesso apparato della sicurezza nelle nostre città che non può limitarsi a semplici atti di natura amministrativa, come i Daspo urbani o i fogli di via obbligatorio che, come ben noto, pochi rispettano».