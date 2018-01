Rissa tra bengalesi a Marghera, â€‹in quattro finiscono all'ospedale

VENEZIA - I carabinieri della Compagnia di Mestre sono intervenuti ieri sera a Marghera per una violenta rissa tra due gruppi contrapposti. I militari hanno trovato 15 bengalesi armati di mazze e spranghe che se le stavano dando di santa ragione nei pressi del negozio di ortofrutta di un connazionale. Subito c'è stato il fuggi fuggi generale ma i carabinieri sono riusciti a bloccarne nove, che, anche con l'ausilio di alcune volanti della polizia, sono stati portati presso la caserma di via Miranese per essere identificati. I nove, di età compresa tra i 20 e i 38 anni, alcuni dei quali con piccoli precedenti, sono stati denunciati a piede libero per rissa aggravata. Quattro sono stati medicati presso il pronto soccorso.

