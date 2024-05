. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 maggio, sono iniziate le operazioni di demolizione dell'ex asilo Sacro Cuore, in piazza Sant'Antonio 16 a Marghera. La demolizione darà spazio alla costruzione di una nuova struttura, la Casa della Comunità di Marghera, un distretto sociosanitario frutto di un lavoro in sinergia tra l' Ulss 3 Serenissima , la Regione Veneto e il Comune di Venezia

Il nuovo centro poliambulatoriale, costruito nell'ambito del Pnrr con i fondi europei, della Regione Veneto e dell'Ulss 3 Serenissima, occuperà una superficie di 1100 metri quadri con un'altezza di 11,90 metri, sarà inserito in un'area verde di ulteriori 2050 metri quadri e rappresenterà un punto di riferimento territoriale in grado di fornire servizi sanitari moderni e accessibili.

Riguardo al Distretto sociosanitario attualmente operante in via Tommaseo, esso continuerà a fornire servizi fino all'entrata in funzione del nuovo distretto, dopodiché l'area potrà essere destinata alla costruzione di edifici residenziali, secondo i parametri stabiliti dal Piano degli Interventi.

La demolizione dell'ex asilo Sacro Cuore permetterà anche la riqualificazione di un'area a rischio degrado, contribuendo al rinnovamento urbano di Marghera. Negli scorsi mesi la zona è stata infatti oggetto di interventi di sgombero per garantire la sicurezza urbana e la buona riuscita dei lavori di riqualificazione. (video di Luca Vecchiato)