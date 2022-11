Mestre, ancora una rissa tra spacciatori: un accoltellato in zona stazione

MESTRE - Dopo quelle dei giorni scorsi, c’è stata un nuova rissa alle 8 di questa mattina, 12 novembre, a Mestre in via Dante (a pochi metri dal sottopassaggio della stazione) conclusasi con un ferito accoltellato alla testa, ricoverato in condizioni non gravi. La rissa è collegata allo spaccio di droga, come molte delle precedenti. Ad affrontarsi, secondo le prime testimonianze, quattro persone, di cui due riconosciute come spacciatori. Proprio in questi giorni le forze dell'ordine dovrebbero aumentare i controlli. Sedono alcuni testimoni i partecipati alla rissa sarebbero tunisini.