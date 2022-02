VENEZIA - Risarcimento di 15 mila euro per brutta caduta in vaporetto, provocata dalla pavimentazione scivolosa. È quanto è stato riconosciuto ad una pensionata veneziana ultraottantenne, residente in centro storico, in relazione ad un incidente avvenuto nell'inverno del 2016, a seguito del quale la donna riportò lesioni sul volto e la frattura in varie parti del braccio destro. A distanza di sei anni da quell'episodio, l'anziana ha ottenuto finalmente giustizia grazie ad una transazione definita prima della conclusione della causa di fronte al Tribunale. L.Z. era salita, in orario serale, sul vaporetto che doveva portarla dall'Accademia a piazzale Roma. Una volta entrata in cabina è scivolata sulla pavimentazione vischiosa ferendosi in modo molto serio sul volto e rompendosi il braccio in più punti.



I SOCCORSI

La pensionata fu immediatamente soccorsa e quindi trasportata all'ospedale civile di Venezia dove fu ricoverata nel reparto di Ortopedia e Traumatologia. Nei giorni successivi i sanitari furono costretti a procedere con un intervento chirurgico per ridurre la frattura e, successivamente la donna si è dovuta sottoporre a numerose visite ortopediche e neurologiche. Il periodo di convalescenza è stato lungo e tutt'ora l'anziana è costretta a convivere con i segni e i dolori provocati dall'incidente e dalle operazioni che ha dovuto affrontare per ricomporre, con chiodi e viti, le fratture. «Ottenere risarcimenti in questi casi non è mai semplice - commenta Carlo Garofolini, presidente dell'associazione dei consumatori Adico - Alla fine è stata riconosciuta la responsabilità dell'azienda di trasporti: la scivolosità della pavimentazione non era segnalata e quindi la pensionata non ha alcuna colpa. È stata solo vittima di una negligenza che le è costata molto cara».