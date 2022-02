Ripley, riprese della serie tv a Venezia

Venezia sarà ancora per qualche giorno il set di “Ripley” che ha inaugurato la stagione di produzione cinematografica in laguna con gli attori John Malkovich, Andrew Scott e Dakota Fanning. La serie televisiva è prodotta da Lotus Production per l'emittente statunitense Showtime ed è diretta da Steven Zaillian, regista e sceneggiatore premio Oscar con “Schindler’s List” e dovrebbe andare in onda nel 2023.

APPROFONDIMENTI SET IN LAGUNA Ripley serie tv a Venezia SET IN LAGUNA Ripley, la serie tv girata a Venezia COSA SUCCEDE? Venezia deserta: in giro per campi e calli, fra negozi chiusi e... VENEZIA Grandi eventi, un settore in ginocchio: «Non ci resta che il...

Le riprese si sono tenute tra piazza San Marco, campo San Polo, il ponte dell'Accademia, l'hotel Danieli e la stazione ferroviaria Santa Lucia ma anche all'interno di alcune dimore veneziane, tra cui l'esclusivo palazzo Contarini Polignac. Sono oltre una ventina le imbarcazioni da trasporto ormeggiate da giorni nelle vicinanze della porta d'acqua del palazzo, che si trova sul Canal Grande all'altezza dell'Accademia, e lungo il rio terà di San Vio. Numerosissimi gli addetti ai lavori coinvolti tra professionisti, cameraman, macchinisti, manutentori, fonici, microfonisti, operatori, truccatori, costumisti, comparse e addetti al catering. Le scene che sono state invece girate oggi in Erbaria, a Rialto, erano con l'attore irlandese Andrew Scott e Dakota Fanning, che molti ricorderanno bambina ne “La guerra dei mondi”.