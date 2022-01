Venezia che muore: in giro per campie calli, fra negozi chiusi e boutique vuote Video

VENEZIA - Mercoledì 26 gennaio. Ore 11:04. Lungo Calle Larga XXII Marzo, Salizada S. Moisé, calle Vallaresso, bocca di Piazza e le Procuratie, si vedono per lo più lavoratori camminare per strada. Non ci sono acquirenti all’interno delle boutique più famose al mondo. Le vetrine sono illuminate. I prodotti all’ultima moda attendono l’arrivo dei clienti. Siamo nel regno della moda e dello shopping di lusso. I negozi sono veri gioielli di architettura e design e rappresentano tutta l'originalità dei luxury brand, griffe e storiche “maison” che hanno fatto e continuano a rendere il Made in Italy un marchio ambito.

