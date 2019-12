Acqua alta a Venezia, niente rimborsi per due artigiani su tre

di Alice Carlon

VENEZIA Molti artigiani del centro storico sono ancora in ginocchio a causa dei danni subiti con l' acqua grand a del 12 novembre: le loro botteghe, luoghi unici e preziosi dove poter lavorare e creare sono in alcuni casi ancora inagibili. Materiali distrutti, manufatti artistici difficili da recuperare, impianti elettrici e di riscaldamento danneggiati. A molti di loro però i risarcimenti ufficiali, quelli stabiliti dal decreto 1/2018, non arriveranno per niente.Il 68% degli artigiani che operano in centro storico infatti non possiede macchinari di lavorazione, un requisito indispensabile per richiedere il risarcimento. Si tratta di piccoli artigiani che lavorano con le mani e le conoscenze acquisite, dando vita a quell'artigianato artistico di qualità che è il fiore all'occhiello di Venezia. E' pensando a loro, e a chi con i risarcimenti coprirà solo una piccola parte dei danni subiti, che la Confartigianato ha deciso di aprire una raccolta fondi chiamata Rialziamo gli artigiani.