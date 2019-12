© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Danni per 4 milioni di euro dovuti all' acqua alta e al vento che hanno sferzato Venezia un mese fa . Più un milione di euro speso per mandare avanti idopo l'alluvione precedente, quella del 29 ottobre 2018. Questo il conto presentato dallaa un mese esatto dall' Aqua Granda del 12 novembre scorso."Abbiamo lanciato allarmi per un anno dopo l' acqua alta dell'ottobre 2018, ma sono rimasti inascoltati - ha detto il Primodi San Marco,- Ora la Basilica va difesa in tutti i modi, indipendentemente dal funzionamento o meno del Mose. Ci troviamo a rincorrere il tempo perso in cinquant'anni. Il 1966 era stato un segnale: potrebbe succedere ancora a breve giro e sarebbe un altro danno enorme".Dalla Procuratoria c'è l'idea di salvaguardare il retro della Basilica e la cripta con delle chiuse manuali e il suggerimento di creare barriere fisiche per fermare l'acqua che arriva dalla Piazza.