Infarto in casa: addio a Riccardo, capo delle guardie zoofile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASALE - Si è spento improvvisamente Riccardo Piu, 49enne originario di Mestre ma residente a Casale sul Sile, presidente provinciale dell'associazione Guardie per l'Ambiente del Veneto e fondatore dei negozi per animali Tris di Code di Mogliano e Quarto d'Altino. La tragedia si è consumato ieri mattina nella sua abitazione. Riccardo Piu, appena sveglio, è stato colto da un improvviso malore, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi del 118 intervenuti assieme ai vigili del...