Marghera, riapre il multisala: Notorius Cinemas al posto dell'Uci

MESTRE - Le luci in sala a Marghera si riaccenderanno grazie a Notorious Cinemas. Uci Mestre, il multisala di via Colombara 46, accanto a Leroy Merlin, chiuso da mesi, riaprirà i battenti mercoledì 24 novembre sotto le insegne della Notorius Cinemas, società con sede a Roma che, di recente, ha aperto due multisala a Milano e una a Rovigo a fianco del parco commerciale La Fattoria. Il cinema di Marghera, ad aprile, dopo le riaperture post pandemia, non era stato aperto da Uci Cinemas, il gruppo, primo in Italia, che poi aveva confermato l'intenzione di chiudere definitivamente la sala, inaugurata nell'aprile del 2004 da CineStar Italia.

Ora, arriva la buona notizia per gli amanti del grande schermo: Notorious Cinemas, in una nota, si dichiara «lieta di far rivivere finalmente l'emozione del cinema ai cittadini di Mestre, Venezia e provincia» e appunta l'acquisizione della multisala di via Colombara tra gli obiettivi più prestigiosi del suo medagliere forte di 13 sale per un totale di 2.400 posti. Tanto da prevedere, durante l'estate 2022, un rinnovamento dello stabile. «Il format sottolineano da Notorius Cinemas - propone un modello di intrattenimento basato sui più elevati standard tecnici audio e video, comfort di altissimo livello, accoglienza qualificata, location accurate, cura e pulizia degli ambienti, informatizzazione e automazione dell'area ticketing». Un rinnovamento anche in chiave ecosostenibile con la scelta di materiali a basso impatto ambientale, a partire dagli involucri compostabili del cibo che si potrà consumare guardando un film, fino ai biglietti emessi in carta riciclabile. «Questa del cinema di Mestre, tra tutte le aperture - commenta Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures e presidente di Notorious Cinemas che ha appena aperto, oltre che a Rovigo, la multisala presso il Centro Commerciale Centro Sarca a Sesto San Giovanni e la storica multisala Gloria nel centro di Milano - è certamente la più importante. È una enorme soddisfazione poter riprendere il percorso di crescita che avevamo immaginato nella fase di avviamento della società. Riprendiamo con determinazione il nostro piano di sviluppo per recuperare il tempo perso a causa dell'emergenza sanitaria». «Siamo veramente molto felici - sottolinea Andrea Stratta, amministratore selegato di Notorious Cinemas - di poter intraprendere questa nuova avventura ancora una volta nel Veneto e di aver la possibilità di far conoscere al pubblico mestrino e veneziano il nostro Format. Sono sicuro che Notorious Cinemas, in collaborazione con la società proprietaria dell'immobile, che svilupperà all'interno della struttura innovativi Format di Food & Leisure, riuscirà ad offrire ai propri clienti un'esperienza di intrattenimento di altissima qualità».

APPROFONDIMENTI MARGHERA Uci Cinemas, luci spente definitivamente al multisala: Marghera resta...