MARGHERA - Addio cinema per Marghera. Quando, a fine agosto, chiuderà i battenti l’arena sotto le stelle di piazza Mercato, la città giardino resterà senza sale cinematografiche. Pare definitiva, infatti, la chiusura dell'Uci Cinemas di via Colombara 46, accanto a Leroy Merlin, che troneggiava con il nome “Uci Mestre” tra le 47 multisala del gruppo Uci Cinemas, società del primo gruppo cinematografico europeo e leader in Italia nel settore....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati