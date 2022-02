Rave party e musica a tutto volume nel capannone agricolo, blitz delle forze dell'ordine: denunciati cento giovani

Concordia Sagittaria - In cento a ballare in un capannonen tra le campagne di Concordia Sagittaria, nel veneziano, per il rave party: tutti denunciati. Con l'apertura delle discoteche il sabato notte è stata anche l'occasione per un gruppo di amici dell'hinterland di Venezia di organizzare la festa abusiva con gente in arrivo da tutto il Nord Italia.

Eranodiretti nelle campagne del Loncon di Concordia Sagittaria, con decine di auto che hanno attraversato le strade bianche della zona. L'allarme è scattato verso le 3.30 con carabinieri, polizia e guardia di finanza che hanno identificato tutti i partecipanti. Complessivamente oltre 100 persone, tutti maggiorenni, che provengono da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia ed Emilia Romagna che sono state denunciate. Nei guai anche il gruppetto di organizzatori veneziani ai quali è stato sequestrato anche un potente impianto audio.

Tutti dovranno rispondere della festa abusiva e per la violazione della proprietà privata. Avevano infatti organizzato la festa in un capannone agricolo.