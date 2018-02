Rapina in Riviera XX Settembre: «Mi ha puntato un coltello al volto»

di Monica Andolfatto

MESTRE - «Quando è entrato sembrava un killer, livido in volto, mi ha guardato dritto negli occhi, si è tirato giù il passamontagna e puntandomi contro il coltello a serramanico mi ha detto apri la cassa altrimenti ci facciamo male. Gli ho detto che non c'era nessun problema e gli ho consegnato quel po' di contante che avevo in cassa, poco più di cento, centocinquanta euro. Ormai tutti clienti pagano con il bancomat o con la carta di credito. Non ho tentato minimamente di reagire. Non sai mai cosa può succedere in certe situazioni. Se ho avuto paura? Faccia lei».A parlare è, 55 anni, titolare dello, il negozio di abbigliamento che si trova al civico 1 diin centro a Mestre. Col rapinatore solitario si è trovato a tu per tu sabato scorso alle quattro e un quarto di pomeriggio. In quel momento all'interno dell'esercizio commerciale non c'era nessun altro ed è proprio per questo che con ogni probabilità lo sconosciuto ha deciso di mettere in atto il suo piano, sicuro di aver gioco facile.