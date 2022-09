Ragazzina di 12 anni investita da una Golf sulle strisce all'uscita da scuola

CINTO - Una ragazzina di 12 anni, di nazionalità straniera, appena uscita dalla scuola media di Cinto è stata investita sulle strisce nella mattinata di oggi 14 settembre 2022 da una Golf condotta da un anziano del paese che pare stesse superando un'auto in sosta parcheggiata male, auto che si sarebbe poi allontanata. Sul posto i carabinieri il 118 con l'elicottero nonché i genitori della ragazzina, trasferita in ospedale a Treviso dove è ricoverata in prognosi riservata. I carabinieri stanno ora cercando, attraverso il lettore di targhe posizionato su via Roma, l'auto che era parcheggiata in modo irregolare di fatto ostruendo la visibilità al conducente della Golf.