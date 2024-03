Tiepolo rubato dai nazisti alla famiglia ebrea, il tribunale Usa chiede alla casa d'aste di rivelare i nomi di acquirente e venditore

VENEZIA - Come nel film "Woman in gold", che narra la storia di Maria Altmann, interpretata dal premio Oscar Helen Mirren, che intraprende una battaglia legale contro il governo austriaco per il recupero di un famoso quadro di Gustav Klimt, il "Ritratto di Adele Bloch-Bauer", che era il ritratto di sua zia, ed era stato sottratto alla sua famiglia, ebre di Vienna, dai nazisti.

Ora la storia si ripete, quaetsa volta al centro del contendere un'opera del veneziano Giambattista Tiepolo. La Corte Suprema dello Stato di New York ha stabilito che la casa d'aste Sotheby's deve rivelare sia il venditore che il compratore di un dipinto di Giambattista Tiepolo (Venezia, 1696 - Madrid, 1770) acquistato nel 2019 che potrebbe essere oggetto di una richiesta di restituzione. Tre eredi di un mercante d'arte ebreo di nome Otto Fröhlich sostengono che il dipinto "San Francesco di Paola con in mano un rosario, un libro e un bastone" sia scomparso quando Fröhlich lasciò l'Austria per sfuggire alle persecuzioni dei nazisti nel 1938.

Secondo la causa civile depositata in tribunale, rivelata dal "New York Times", gli eredi hanno bisogno dei nomi dell'acquirente e del venditore per portare avanti l'azione legale.