Premio Campiello, la vincitrice è Benedetta Tobagi, seconda Silvia Ballestra

VENEZIA - Benedetta Tobagi, 46 anni, con La Resistenza delle donne (Einaudi) ha vinto con 90 voti la 61/ma edizione del Premio Campiello.

Al secondo posto Silvia Ballestra con La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza), che ha avuto 80 voti. Al terzo Marta Cai con Centomilioni (Einaudi), 57 voti, al quarto Tommaso Pincio con Diario di un'estate marziana (Perrone Editore), 46 voti e al quinto Filippo Tuena con In cerca di Pan (Nottetempo).

La dedica « alla memoria di donne straordinarie»

«Sono stata travolta da questo libro come un fiume. Ho la sensazione che queste donne mi abbiano portato a spalla fino qui, su questo palco. Vorrei dedicare questo premio prima di tutto alla memoria di queste donne straordinarie che hanno combattuto e non si sono girate dall'altra parte in un momento terribile». Lo ha detto Benedetta Tobagi emozionatissima vincitrice del Premio Campiello 2023. «lo dedico - ha aggiunto - a tutte le altre persone che resistono in Italia, nel mondo, nei contesti di lavoro e che cercano di far sentire la propria voce per se stesse e le altre donne».

Premio alla Carriera a Edith Bruck

Standing ovation e lungo applauso per Edith Bruck, 92 anni, Premio alla Carriera della 61/a edizione del Premio Campiello. Tutta la platea del Gran Teatro La Fenice di Venezia si è alzata in piedi per onorare la 92enne scrittrice e poetessa testimone della Shoah.