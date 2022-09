Pordenonelegge, ad aprire la festa dedicata al libro sarà il vincitore del Campiello Bernardo Zannoni

PORDENONE - Sarà Bernardo Zannoni ad aprire Pordenonelegge. Il vincitore del 60esimo Premio Campiello con il romanzo "I miei stupidi intenti", edito Sellero, sarà il protagonista della serata di apertura della 23esima edizione della festa del libro di Pordenone in programma adl 14 al 18 settembre.

Il programma

Il via quindi mercoledì 14 settembre, alle 21, a Pordenone nello Spazio Gabelli: il vincitore sarà festeggiato dal direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta, affiancato da Daria Galateria, componente della Giuria dei Letterati e da Eugenio Calearo Ciman, componente del Comitato di Gestione del Premio Campiello. Nel segno di un gemellaggio letterario consolidato, per l'undicesimo anno si rinnova dunque la partnership fra Pordenonelegge e il Premio Campiello. A Pordenone si cercherà di dare concreta dimostrazione dell'auspicio espresso da Bernardo Zannoni al momento della sua premiazione, nella serata di ieri al Campiello: «l'Italia può essere un Paese per giovani che hanno voglia di leggere, formarsi e imparare».