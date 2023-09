Campiello Giovani 2023, la vincitrice è Elisabetta Fontana, 21 anni

VENEZIA - È Elisabetta Fontana la vincitrice del Premio Campiello Giovani 2023, il concorso riservato ai giovani tra i 15 e i 22 anni organizzato dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. Ventuno anni, di Como, Fontana si è aggiudicata il premio con il racconto Sotto la pelle, scelto dalla Giuria dei Letterati, presieduta da Walter Veltroni.

Ad annunciare la vincitrice sono stati Enrico Carraro, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto e Giovanni Pelizza, direttore Area Retail Padova Intesa Sanpaolo. «Pur nell'esilità della trama e nel sapore ancora acerbo della scrittura, si apprezza una credibile rappresentazione del personaggio e una complessiva fluidità della voce narrante, che potrà essere fruttuosamente e felicemente educata» viene sottolineato nella motivazione della giuria.

Gli altri finalisti

Valeria Lanza, 18 anni di Orsenigo (Co), con il racconto Ifi e Lante, Ester Mennella, 18 anni di Foggia con Il portiere più scarso della storia, Chiara Miscali, 19 anni di Ardauli (Or), con il racconto La a quattrocentoquaranta hertz, Emanuele Tomasoni, 18 anni di Brescia con Tra sorrisi e macerie. Durante la serata, presentata da Federico Basso e Davide Paniate, sono state presentate le composizioni musicali emerse dalla collaborazione tra i giovani finalisti e alcuni allievi dell'istituto musicale Cpm Music Institute, accompagnate dalle performances della Scuola di Danza Daghilev, con un contributo di Roberto Vecchioni e un momento musicale di Franco Mussida. Assegnati inoltre a Ester Mennella, 18 anni, di Foggia, per Il portiere più scarso della storia, la menzione speciale del Gruppo Giovani di Confindustria per il miglior racconto sulla cultura di impresa e ad Alessandra Tucci per Mia sorella non fa finta il riconoscimento speciale per la sostenibilità sociale ed ambientale, assegnato dal Comitato Tecnico del Campiello Giovani.