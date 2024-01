Portogruaro. Stroncata dal male in sette mesi, lascia figlia e marito a 45 anni: addio alla Oss Donata Labelli

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Mamma, moglie, sorella. È una tragedia per l'intera comunità la scomparsa di Donata Labelli, 45 anni di Portogruaro, deceduta venerdì per una malattia che le ha strappato il sorriso. Una vita quella di Donata in cui i rapporti umani erano fondamentali. Lei, la più piccola di 7 fratelli, è sempre stata la più coccolata. Relazioni fatte di sentimenti veri che la giovane donna ha saputo portare nella sua famiglia, trasmettendoli anche alla sua bambina. Originaria del rione di Santa Rita, nella zona di via Villastorta, Donata aveva seguito i genitori e i fratelli in un'abitazione a due passi dal cimitero cittadino. Dopo gli studi aveva conosciuto Riccardo Brunetti: una relazione che è evoluta fino a diventare una famiglia, coronata dalla nascita della loro adorata figlia e poi con l'acquisto della casa a Settimo di Cinto Caomaggiore. Dopo il matrimonio la coppia aveva deciso che Donata si dedicasse completamente alla bambina. E così è stato ma con il tempo la bimba è cresciuta e la mamma ha scelto di mettersi a disposizione degli altri.

A DISPOSIZIONE DEGLI ALTRI

Spinta dallo stesso spirito di adoperarsi per chi soffre, come le sorelle Luciana infermiera in ospedale a Portogruaro ed Elsa che si occupa dei corsi infermieristici all'Università di Portogruaro, anche Donata è diventata Oss. Si è iscritta al corso, riuscendo a superarlo. Non solo perché poi ha brillato anche nella formazione dove, assieme ad altre 39 persone, è stata ammessa al secondo ciclo di studi. Per lei più che un lavoro era una vera missione. Lo ribadiscono anche in una residenza di anziani della zona, in cui prestava servizio. Stava andando tutto per il meglio, con il marito (architetto in una prestigiosa azienda di Gruaro), la figlia brava e bella e poi lo splendido rapporto con i fratelli e le sorelle. All'inizio della scorsa estate purtroppo una improvvisa nube ha oscurato il cielo della famiglia: la diagnosi di un tumore.

LA MALATTIA

La giovane mamma si è fatta subito curare nella clinica ospedaliera di Padova, dove a estate inoltrata erano arrivate anche buone notizie. Quel male sembrava si stesse allontanando.

Sempre attorniata dalla famiglia e dalla sorelle, Donata ha cercato di riprendersi la vita ma in autunno la malattia si è ripresentata in modo ancora più violenta. Con la figlia e il marito, Donata nel frattempo si era anche trasferita in un appartamento di Portogruaro dove le sorelle hanno fatto la spola per aiutarla. Qui purtroppo venerdì la donna è deceduta. A distanza di circa 7 mesi dalla prima diagnosi, quel male è riuscito a portarla via dagli affetti più cari. Donata lascia il marito Riccardo, la figlia, i fratelli Paolo e Marco, le sorelle Elsa, Loretta, Luciana e Renata. Domani alle 15 sarà celebrato il funerale nel Duomo di Portogruaro mentre stasera alle 19.15 sarà recitata una funzione nella chiesa di San Giovanni. La famiglia ha deciso di devolvere eventuali offerte all'Associazione "In Famiglia" di Portogruaro. Un ulteriore gesto di vicinanza a chi soffre, che rispecchia lo spirito dei Labelli e della giovane mamma con la sua famiglia.