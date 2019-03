Mandato di cattura internazionale per i reati commessi in Friuli e Veneto: preso dopo 9 anni

PORDENONE - Un uomo di 58 anni, cittadino romeno, che deve scontare una pena di due anni di reclusione per i reati di ricettazione, furto in concorso e porto abusivo di armi, è stato estradato in Italia su mandato di arresto della Procura di Pordenone. L'uomo è giunto a Roma-Fiumicino questa mattina, con volo proveniente da Bucarest, scortato da agenti del servizio di cooperazione internazionale di Polizia. Il 58enne è stato condannato per reati commessi tra il 2010 e il 2014 nel litorale Adriatico, tra Lignano Sabbiadoro (Udine) e Caorle (Venezia). Gli investigatori della Squadra Mobile di Pordenone lo hanno localizzato a Timisoara chiedendo ed ottenendo, nel dicembre scorso, l'emissione del mandato di arresto europeo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA