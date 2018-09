Travolto da un pirata su un Suv: mette una "taglia" su Facebook

di Davide Tamiello

Quel Suv gli è piombato sulla fiancata all’improvviso. Finestrino in frantumi, carrozzeria ammaccata su tutto il lato sinistro e una carambola che per inerzia ha spinto la sua auto verso l’ingresso della tangenziale. Quando, però, è sceso dal suo New Beetle, ancora confuso e dolorante per l’impatto, ha potuto solo vedere allontanarsi quella Land Rover grigia che l’aveva appena speronato. La vittima, un ventenne mestrino, Patrick Suvio, ha segnalato il caso alla polizia e, una volta a casa, ha deciso di mettere una taglia sui social network su quel fuoristrada fantasma: «Offro 150 euro a chi saprà darmi indicazioni su quell’auto grigia danneggiata sulla fiancata destra».